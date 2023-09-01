Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi
Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı.
Bir dönem megastar Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşıyor.
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Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Bilge Öztürk, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 22 yaş küçük sevgilisiyle Akyaka'da tatilin keyfini çıkaran Bilge Öztürk, sevgilisiyle adeta aşka geldi.
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DUDAK DUDAĞA POZ
Aşklarını göz önünde yaşayan çiften Bilge Öztürk, sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi. Aşk dolu pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Gerede'ye olan sevgisini her fırsatta dile getiren Öztürk'ün samimi pozuna beğeni yağdı.
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Bilge Öztürk, bir dönem Megastar Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı.
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