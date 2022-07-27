Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

Bir dönem Tarkan'la yaşadığı ilişki ile hafızalara kazınan Bilge Öztürk geçtiğimiz yaz kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü isim Nişantaşı City'de görüntülendi. Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi ile evlilik açıklaması yapan Öztürk'ün sözleri dikkat çekti.