Bilim onu seçti: İşte Dünya'nın en güzel kadını
İngiliz şirket Lorraine Cosmetics tarafından yapılan bir araştırma sonucunda bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını belli oldu.
İngiliz şirket Lorraine Cosmetics, 2012'de "Britanya'nın mükemmel yüzünü" bulmak için bir yarışmaya sponsor olduğunda, parlak teni, doğal sarı saçları ve ışıltılı mavi gözleriyle 18 yaşındaki Dover Dilbilgisi öğrencisi Florence Colgate kazanan ilan edildi.
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Dünyanın en güzel yüzü 8 binden fazla katılımcı arasından seçildi.
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O zamandan beri bilimsel olarak en güzel yüz unvanı diğer kadınlara verildi.
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En son 2022'de Dr. Julian De Silva, en mükemmel yüze sahip kadını belirlemek için yeni bilgisayarlı haritalama tekniklerini kullandı ve aktris Jodie Comer oldu.
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