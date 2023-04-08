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Bilim onu seçti: İşte Dünya'nın en güzel kadını

İngiliz şirket Lorraine Cosmetics tarafından yapılan bir araştırma sonucunda bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını belli oldu.

Bilim onu seçti: İşte Dünya'nın en güzel kadını - Resim: 1

İngiliz şirket Lorraine Cosmetics, 2012'de "Britanya'nın mükemmel yüzünü" bulmak için bir yarışmaya sponsor olduğunda, parlak teni, doğal sarı saçları ve ışıltılı mavi gözleriyle 18 yaşındaki Dover Dilbilgisi öğrencisi Florence Colgate kazanan ilan edildi.

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Bilim onu seçti: İşte Dünya'nın en güzel kadını - Resim: 2

Dünyanın en güzel yüzü 8 binden fazla katılımcı arasından seçildi.

 

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Bilim onu seçti: İşte Dünya'nın en güzel kadını - Resim: 3

O zamandan beri bilimsel olarak en güzel yüz unvanı diğer kadınlara verildi.

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Bilim onu seçti: İşte Dünya'nın en güzel kadını - Resim: 4

En son 2022'de Dr. Julian De Silva, en mükemmel yüze sahip kadını belirlemek için yeni bilgisayarlı haritalama tekniklerini kullandı ve aktris Jodie Comer oldu.

 

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