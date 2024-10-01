Bingöl'ün Yayladere ilçesinin beklediği Türkiye güzeli İdil Bilgen bakın nereden çıktı

1650 rakımlı ve Türkiye’nin nüfus bakımından en küçük 3’üncü ilçesi olan Yayladere’ye 9 Eylül’de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen’in başvuru süresi geçti.