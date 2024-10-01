Bingöl'ün Yayladere ilçesinin beklediği Türkiye güzeli İdil Bilgen bakın nereden çıktı
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçildikten sonra doktorluk kariyerine devam edeceğini açıklayan ve Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine doktor olarak atanmasına rağmen görevine başlamayan Bilgen’in nerede olduğu ortaya çıktı.
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen tacını taktıktan sonra doktorluk mesleğine devam edeceğini açıklamıştı.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması’nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atandı.
1650 rakımlı ve Türkiye’nin nüfus bakımından en küçük 3’üncü ilçesi olan Yayladere’ye 9 Eylül’de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen’in başvuru süresi geçti.
Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesi tescilli güzel doktorlarını beklerken İdil Bilgen'in 15 gündür görevine başlamamış olması da merak konusu olmuştu.