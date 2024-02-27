Bir anda üstünü başını yırtmaya başladı, Didem Arslan ne yapacağını şaşırdı
Show TV'nin ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye katılan ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle canlı yayında yüzleşen bir kişi sinir krizi geçirip üstünü başını yırttı.
Show Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Sevil Hanım tarafından kandırıldığı gerekçesiyle katılan Necmettin Bey'in anlattıkları damga vurdu. 73 yaşındaki Necmettin Bey 43 yaşındaki Sevil Hanım ile imam nikahı kıydığını ancak aldatıldığını ve kandırıldığını söyledi. Necmettin Bey 'Sevil zengin erkek avcısı' diyerek iddialarıyla herkesi şoke etti.
Necmettin Bey kuaför dükkanı sahibi olan Sevil Hanım hakkında 'Bana müşterilerinin özel bölgelerinin olduğu uygunsuz fotoğraflar yolluyordu' dedi. Didem Arslan bu iddianın karşısında şoke oldu ve 'Ben sizinle ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer böyle bir şey yoksa temizsiniz zaten' dedi.
İddiaları yalanlayan Sevil Hanım ise Necmettin Bey'i suçladı. Necmettin Bey bu yaşananların ardından sinirlerine hakim olamadı ve çileden çıktı. Sinirden deliye dönen Necmettin Bey üstünü başını yırtınca Didem Arslan ne yapacağını bilemedi.
Didem Arslan Necmettin Bey'e 'Yayın yapamıyorum. Sakinleş' diyerek tepki gösterdi.