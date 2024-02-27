Bir anda üstünü başını yırtmaya başladı, Didem Arslan ne yapacağını şaşırdı

Necmettin Bey kuaför dükkanı sahibi olan Sevil Hanım hakkında 'Bana müşterilerinin özel bölgelerinin olduğu uygunsuz fotoğraflar yolluyordu' dedi. Didem Arslan bu iddianın karşısında şoke oldu ve 'Ben sizinle ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer böyle bir şey yoksa temizsiniz zaten' dedi.



