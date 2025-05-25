Bir ayda 17 kilo verip geri alan Nurgül Yeşilçay bir kez daha eridi!
Bir süre önce tam 17 kilo birden verip bambaşka bir görünüme kavuşsa da hızla verdiği kiloları geri alan Nurgül Yeşilçay tekrar diyete başladığını açıklamıştı... Nurgül Yeşilçay kısa sürede yeniden fazla kilolarından kurtulmaya başladığını deniz keyfi pozlarıyla ilan etti.
Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sıkı bir diyetle 30 günde 17 kilo birden vermişti...
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Ancak fazla kilolarından kurtulup genç mankenleri kıskandıran bir görünüme kavuşan Nurgül Yeşilçay "30 günde 17 kilo verilmez. 2 yılda 15 kilo... Hatta ilk aylar hiç veremeyip vazgeçmek istiyorsun vazgeçmezsen vermeye başlıyorsun" ifadelerini kullanmıştı.
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Ancak Nurgül Yeşilçay diyetin peşini bırakınca verdiği kiloları tekrar almıştı.
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Ancak Nurgül Yeşilçay'dan hayranlarını şaşırtan paylaşımlar peş peşe geldi.
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