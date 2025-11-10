Bir Başkadır dizisi 5 yıl sonra geri dönüyor
Netlix'te yayınlanan Bir Başkadır dizisi 5 yıl sonra geri dönüyor. Dizinin ikinci sezon çekimleri aralık ayında başlayacak.
Netflix'in en iyi uluslararası yapımları listesinde yer alan ''Bir Başkadır'' dizisi birinci sezonunun üzerinden geçen beş yılın ardından yeniden izleyici ile buluşacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre dizinin ikinci sezon provaları başlayacak. İkinci sezon, 4 bölümden oluşacak.
İkinci sezonda da Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Nur Sürer’in de aralarında olduğu güçlü bir oyuncu kadrosunun yer alacağı konuşulan dizi aralık ortasında sete çıkacak. Çekimlerin bir ayda tamamlanması ve ocak ortasında bitmesi planlanıyor.
Dizinin ilk sezonunda İstanbul’da farklı sınıflardaki insanların yollarının kesişme hikayesi Öykü Karayel’in hayat verdiği Meryem karakterinin üzerinden anlatılmıştı.
