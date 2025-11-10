Bir Başkadır dizisi 5 yıl sonra geri dönüyor

İkinci sezonda da Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık ve Nur Sürer’in de aralarında olduğu güçlü bir oyuncu kadrosunun yer alacağı konuşulan dizi aralık ortasında sete çıkacak. Çekimlerin bir ayda tamamlanması ve ocak ortasında bitmesi planlanıyor.