''Bir daha beni göremeyebilirsiniz'' diyen Özcan Deniz'den yeni açıklama

Ünlü şarkıcının sözleri 'müziği bırakıyor mu?' yorumlarına neden olurken İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Özcan Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl boyunca benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim.”