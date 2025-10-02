''Bir daha beni göremeyebilirsiniz'' diyen Özcan Deniz'den yeni açıklama
"İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz”" ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz veda mesajıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Cahide’de sahne aldığı gecede bir seyirciden gelen “Sakalını kes” sözleri üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deniz, rol aldığı “Son Yemek” filmine atıfta bulunarak, “Kes diyorsun ama film çekiyorum. Onun için sakal var. Ben de çok mutlu değilim” ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medyada beyaz sakallı haliyle Şirin Baba karakterine benzetilen Özcan Deniz, bu yorumlara da yanıt verdi. Deniz, “Arkadaşlar, elin yabancısı sakal bıraktığında çok karizmatik buluyorsunuz. Ne oluyor ya! Kendi sanatçınıza böyle davranmayın. Şirin Baba’yı da ayrıca seviyoruz.” diyerek sitem etti.
Ancak Özcan Deniz'in asıl şaşkınlık veren açıklamaları ise endişelendiren vedasıyla ilgili olanlardı. Bir süredir ailevi sorunlarıyla gündeme gelen Özcan Deniz, sahne aldığı bir mekanda "İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz" dedi.
Ünlü şarkıcının sözleri 'müziği bırakıyor mu?' yorumlarına neden olurken İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Özcan Deniz, şu ifadeleri kullandı:
"Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl boyunca benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim.”