Bir dizinin daha fişi çekildi! Final yapıyor

'ALTIN KAFES' GİDİYOR, 'YILDIZLAR BANA UZAK' GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ATV, Altın Kafes'ten başarıyı yakalayamadığı için sırada beklettiği diğer dizisi "Yıldızlar Bana Uzak"ı yayınlama kararı aldı. Yıldızlar Bak dizisi, 31 Aralık'ta ilk bölümüyle ekrana gelecek.