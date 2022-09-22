''Bir dolar bir de benim göğüslerim'' diyen Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı

Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek açıklayan spiker Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali yeniden gündem oldu.Daha önce "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" diyen Hande Sarıoğlu'nun değişimini görenler bir hayli şaşırdı.