''Bir dolar bir de benim göğüslerim'' diyen Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı
Sosyal medya paylaşımlarıyla ve sunduğu programlarla ön plana çıkan Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı.
Yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu açık sözlülüğüyle de tanınan bir isim. Daha önce göğüslerini yaptırdığını "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım.
Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek açıklayan spiker Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali yeniden gündem oldu.Daha önce "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" diyen Hande Sarıoğlu'nun değişimini görenler bir hayli şaşırdı.
Daha önce "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" diyen Hande Sarıoğlu'nun değişimini görenler bir hayli şaşırdı.
Estetiksiz hali sosyal medyada paylaşılan ünlü spikerin eski halini bazı hayranları daha çok beğendi.