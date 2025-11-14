Bir döneme damga vuran güzel oyuncu Ceyda Ateş kötü haberi kendisi verdi
Bir dönem televizyon ekranlarını kasıp kavuran "Adını Feriha Koydum" dizisinde canlandırdığı "Hande" karakteri ile hafızalara kazınan ve eşi Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika’ya taşınan Ceyda Ateş yıllar sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanırken yaşadığı sağlık sorunuyla hayranlarını üzdü.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
‘Adını Feriha Koydum’un Hande’si Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlenip, ABD’ye yerleşmişti.
Ateş, son dönemlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla sık sık gündeme geliyordu.
Eski oyuncu son olarak da Amerika’da eşi ile birlikte satın aldıkları restoran ile çok konuşuldu.
Kendi işinin patronu olan Ceyda Ateş uzun süredir süren sessizliğini ise büyük bir sürprizle bozmuş ve TRT tabii’nin yeni dizisi “Benim Adım Aylamaz”ın kadrosuna dahil olmuştu.
