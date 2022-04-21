Bir döneme damga vuran yarışma Kısmetse Olur kızları bakın şimdi ne haldeler

Seda Akgül'ün sunuculuğunu yaptığı 2017 yılında yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur yarışması bir döneme damgasını vurmuştu. Yarışmada, hayatlarının aşkını arayan 7 damat ve 7 gelin adayının flört etmesiyle evlilik kararı alan çifte büyük ödül veriliyordu. 2 sezon devam eden yarışmanın bitmesinin ardından hayranları sevindirecek bi iddia ortaya atılmıştı. Exxen platformunda tekrar yayın hayatına başlayacağı konuşulmuştu. Peki, Kısmetse Olur kızları şuan ne yapıyor? Kısmetse Olur kızlarının şimdiki hallerine inanamayacaksınız. İşte, bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmacıları...