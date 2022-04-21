Bir döneme damga vuran yarışma Kısmetse Olur kızları bakın şimdi ne haldeler
Hayatlarının aşkını arayan gelin ve damat adaylarını bir araya getiren ve bir döneme damga vuran Kısmetse Olur'un yarışmacılarının son halleri görenleri şaşkına çevirdi.
Seda Akgül'ün sunuculuğunu yaptığı 2017 yılında yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur yarışması bir döneme damgasını vurmuştu. Yarışmada, hayatlarının aşkını arayan 7 damat ve 7 gelin adayının flört etmesiyle evlilik kararı alan çifte büyük ödül veriliyordu. 2 sezon devam eden yarışmanın bitmesinin ardından hayranları sevindirecek bi iddia ortaya atılmıştı. Exxen platformunda tekrar yayın hayatına başlayacağı konuşulmuştu. Peki, Kısmetse Olur kızları şuan ne yapıyor? Kısmetse Olur kızlarının şimdiki hallerine inanamayacaksınız. İşte, bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmacıları...
Hazal Atabek
1994 yılında Ankara’da dünyaya gelen Hazal Atabek yarışmaya katılmadan önce işletmecilik yapıyordu. Bir dönem İdo Tatlıses ile aşk yaşadığı ortaya atılmıştı. Atabek, İdo'yla yakın arkadaş olduklarını belirterek konuyu kapatmıştı. Şimdilerde saçlarını kısaltarak bambaşka birine dönüşen Atabek'in sosyal medyada 410 bin takipçisi bulunuyor.
Yağmur Koçak
Mustafa Üstündağ ile yaşadığı aşkla gündeme gelen eski yarışmacı Koçak sosyal medyayı bilinen adıyla kullanmıyor. "Hanımefendi" mahlasıyla rapçi olma yolunda ilerleyen Koçak müzik hayatına adım attı.
Ceyda Kırıcı
1994 yılı doğumlu aslen İzmirli olan Ceyda Kırıcı, aşkı başka bir evlilik programında bulup evlenmişti. Şimdilerde taze anne olan Kırıcı sosyal medyayı aktif kullanıyor.