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  3. 15 Ağustos 2019 11:39

Bir dönemin çocuk yıldızıydı... +18'lik film sürprizi !

Bir dönemin çocuk yıldızlarından Bella Thorne, bambaşka bir projeyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, cinsel içerikli bir filmin yönetmenlik koltuğuna oturdu.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı... +18'lik film sürprizi !

Hacker’ların şantajından kurtulmak için kendi çıplak fotoğraflarını yayınlayan sanatçı, böylece +18'lik film endüstrisine adım atmış oldu.

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Bir dönemin çocuk yıldızıydı... +18'lik film sürprizi !

Thorne, söz konusu sitenin “Hayali Yönetmenleri” serisinde konuk yönetmen olarak görev aldı.

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Bir dönemin çocuk yıldızıydı... +18'lik film sürprizi !

+18'lik film üretiminde daha yaratıcı içerikler sunulmasına katkıda bulunan Throne, senaryosunda 2 sevgilinin ilişkisindeki kavgalar ve dominantlıktan bahsediyor.

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Bir dönemin çocuk yıldızıydı... +18'lik film sürprizi !

Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan 21 yaşındaki Bella, bu sektörde çalışmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

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