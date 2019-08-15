Bir dönemin çocuk yıldızıydı... +18'lik film sürprizi !
Bir dönemin çocuk yıldızlarından Bella Thorne, bambaşka bir projeyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, cinsel içerikli bir filmin yönetmenlik koltuğuna oturdu.
Hacker’ların şantajından kurtulmak için kendi çıplak fotoğraflarını yayınlayan sanatçı, böylece +18'lik film endüstrisine adım atmış oldu.
+18'lik film üretiminde daha yaratıcı içerikler sunulmasına katkıda bulunan Throne, senaryosunda 2 sevgilinin ilişkisindeki kavgalar ve dominantlıktan bahsediyor.