Bir gece için 1 milyon dolar! Sosyal medya fenomeni ahlaksız teklifi ifşa etti
Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, bir iş insanının cinsel ilişki karşılığında 1 milyon dolar teklif ettiğini iddia etti. Lee, korktuğu için teklifi reddettiğini söyledi.
Pandemi döneminde ekonomik zorluklar yaşayan iki takipçisinin kiralarını ödeyerek adından söz ettiren OnlyFans modeli Jenna Lee, özel hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Hayranlarına cinsel içerikli fotoğraf ve video satarak hayatını kazanan Lee, üyesi olduğu sitede oluşturulan bir sohbet odasında, birçok iş isanının kendisine para karşılığında cinsel ilişki teklif ettiklerini söyledi.
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Fakat fenomen isim bir işadamının avukatı aracılığı ile cinsel ilişkiye girmek için 1 milyon dolarlık sözleşme yolladığını söyledi.
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İş insanının teklifinin çok büyük olduğunu ve teklifin gözünü korkuttuğunu söyleyen Lee, böyle bir teklif veren kişinin niyetinin iyi olamayacağını ve kendisini öldürmekten korktuğu için bu teklifi kabul etmediğini söyledi.
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