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  4. Bir gece için 1 milyon dolar! Sosyal medya fenomeni ahlaksız teklifi ifşa etti

Bir gece için 1 milyon dolar! Sosyal medya fenomeni ahlaksız teklifi ifşa etti

Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, bir iş insanının cinsel ilişki karşılığında 1 milyon dolar teklif ettiğini iddia etti. Lee, korktuğu için teklifi reddettiğini söyledi.

Bir gece için 1 milyon dolar! Sosyal medya fenomeni ahlaksız teklifi ifşa etti - Resim: 1

Pandemi döneminde ekonomik zorluklar yaşayan iki takipçisinin kiralarını ödeyerek adından söz ettiren OnlyFans modeli Jenna Lee, özel hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Bir gece için 1 milyon dolar! Sosyal medya fenomeni ahlaksız teklifi ifşa etti - Resim: 2

Hayranlarına cinsel içerikli fotoğraf ve video satarak hayatını kazanan Lee, üyesi olduğu sitede oluşturulan bir sohbet odasında, birçok iş isanının kendisine para karşılığında cinsel ilişki teklif ettiklerini söyledi.

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Bir gece için 1 milyon dolar! Sosyal medya fenomeni ahlaksız teklifi ifşa etti - Resim: 3

Fakat fenomen isim bir işadamının avukatı aracılığı ile cinsel ilişkiye girmek için 1 milyon dolarlık sözleşme yolladığını söyledi.

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Bir gece için 1 milyon dolar! Sosyal medya fenomeni ahlaksız teklifi ifşa etti - Resim: 4

İş insanının teklifinin çok büyük olduğunu ve teklifin gözünü korkuttuğunu söyleyen Lee, böyle bir teklif veren kişinin niyetinin iyi olamayacağını ve kendisini öldürmekten korktuğu için bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

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