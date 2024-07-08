Bir Hadise klasiği... Hadise bikinili ve makyajsız pozlarıyla beğeni topladı

Ünlü şarkıcı Hadise de yaz ayının gelmesiyle kendisini tatil beldelerine atan isimlerden. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı her yaz klasikleşen bikinili ve makyazsız pozlarını yine hayranlarıyla paylaştı.