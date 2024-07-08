Bir Hadise klasiği... Hadise bikinili ve makyajsız pozlarıyla beğeni topladı
Ünlü şarkıcı Hadise her yaz klasikleşen bikinili ve makyajsız pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü şarkıcı Hadise de yaz ayının gelmesiyle kendisini tatil beldelerine atan isimlerden. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmeyen ünlü şarkıcı her yaz klasikleşen bikinili ve makyazsız pozlarını yine hayranlarıyla paylaştı.
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Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan şarkıcı Hadise tailde çektiği fotoğraflarını 'yaz günü' notu ile gözler önüne serdi.
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Doğal ve makyajsız halini cesurca aylaşmaktan çekinmeyen Hadise, yine paylaştığı yeni kareler ile sevenlerinden beğeni ve yorum aldı.
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Geçtiğimiz senelerde yaz ayında paylaştığı fotoğraflarda ten rengide hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı. Güneşin altında fazla kalarak kıpkırmızı olan Hadise için "Güneş kremi sürmedin mi?" yorumları yapılmıştı.
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