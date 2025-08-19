Bir sosyal medya cinayeti daha: Pınar Altuğ'u da öldürdüler!

Telefonlarının susmadığını belirten Altuğ, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile iddiaları yalanladı:

“Ben gayet iyiyim, gördüğünüz gibi son derece sağlıklıyım. TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası, benim bir trafik kazası sonucu hayatımı kaybettiğime dair kurgulu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum, sevenlerim, dünden beri arıyor. Böyle bir şeyin nasıl eğlenceli bulunabileceğini ya da ardındaki fikri anlamıyorum. Ancak haklarında gereken hukuki işlemi başlatacağımdan hiç endişeleri olmasın.”