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  4. Bir sürpriz final kararı daha! TRT o dizinin fişini çekti

Bir sürpriz final kararı daha! TRT o dizinin fişini çekti

TRT1 yönetimi sürpriz bir kararla Barış Arduç'un başrolde yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisini bitirme kararı aldı.

Bir sürpriz final kararı daha! TRT o dizinin fişini çekti - Resim: 1

TRT1 beklenmedik bir şekilde Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı diziye final kararı verdi.

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Bir sürpriz final kararı daha! TRT o dizinin fişini çekti - Resim: 2

TRT1 ekranlarının en sevilen dizisi final yapacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi final yapacak. 

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Bir sürpriz final kararı daha! TRT o dizinin fişini çekti - Resim: 3

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin finaliyle ilgili bilgiler kanal yönetimi tarafından da yalanlanmadı.

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Bir sürpriz final kararı daha! TRT o dizinin fişini çekti - Resim: 4

Barış Arduç'un iddialı projeye neden veda ettiği bilinmiyor.

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