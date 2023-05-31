Bir sürpriz final kararı daha! TRT o dizinin fişini çekti
TRT1 yönetimi sürpriz bir kararla Barış Arduç'un başrolde yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisini bitirme kararı aldı.
TRT1 beklenmedik bir şekilde Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı diziye final kararı verdi.
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TRT1 ekranlarının en sevilen dizisi final yapacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi final yapacak.
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin finaliyle ilgili bilgiler kanal yönetimi tarafından da yalanlanmadı.
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Barış Arduç'un iddialı projeye neden veda ettiği bilinmiyor.
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