Bir Türk güzelinin de yarıştığı Miss World 2024 kazanını belli oldu
Hindistan'da düzenlenen ve Türkiye'yi de Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'ın temsil ettiği "Miss World 2024" yarışmasında kazanan 23 yaşındaki hukuk öğrencisi Krystyna Pyszkova oldu.
Dünyanın en meşhur güzellik yarışmalarından biri olan "Miss World 2024" Hindistan'ın en büyük kenti Mumbai'da düzenlenen törenle gerçekleşti.
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71'inci kez düzenlenen etkinlikte Çekya'dan yarışmaya katılan hukuk öğrencisi Krystyna Pyszkova, 111 katılımcıyı bırakarak Dünya'nın en güzel kadını seçildi.
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Pyszkova'nın ardından yarışmayı ikincilikle tamamlayan isim ise Lübnan'lı Yasmina Zaytoun oldu.
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İşte Miss World 2024 Krystyna Pyszkova...
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