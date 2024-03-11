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  4. Bir Türk güzelinin de yarıştığı Miss World 2024 kazanını belli oldu

Bir Türk güzelinin de yarıştığı Miss World 2024 kazanını belli oldu

Hindistan'da düzenlenen ve Türkiye'yi de Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say'ın temsil ettiği "Miss World 2024" yarışmasında kazanan 23 yaşındaki hukuk öğrencisi Krystyna Pyszkova oldu.

Bir Türk güzelinin de yarıştığı Miss World 2024 kazanını belli oldu - Resim: 1

Dünyanın en meşhur güzellik yarışmalarından biri olan "Miss World 2024" Hindistan'ın en büyük kenti Mumbai'da düzenlenen törenle gerçekleşti.

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Bir Türk güzelinin de yarıştığı Miss World 2024 kazanını belli oldu - Resim: 2

71'inci kez düzenlenen etkinlikte Çekya'dan yarışmaya katılan hukuk öğrencisi Krystyna Pyszkova, 111 katılımcıyı bırakarak Dünya'nın en güzel kadını seçildi.

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Bir Türk güzelinin de yarıştığı Miss World 2024 kazanını belli oldu - Resim: 3

Pyszkova'nın ardından yarışmayı ikincilikle tamamlayan isim ise Lübnan'lı Yasmina Zaytoun oldu.

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Bir Türk güzelinin de yarıştığı Miss World 2024 kazanını belli oldu - Resim: 4

İşte Miss World 2024 Krystyna Pyszkova...

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