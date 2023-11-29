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Bir ünlü oyuncu daha İstanbul'u terk etti

Asmalı Konak dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, İstanbul'dan taşındığını açıkladı.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram | Haber: Sözcü
Bir ünlü oyuncu daha İstanbul'u terk etti - Resim: 1

"Safir" dizisinin çekimlerinden dolayı Kapadokya’ya yerleşen oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.

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Bir ünlü oyuncu daha İstanbul'u terk etti - Resim: 2

Sözcü'deki habere göre İstanbul’a sadece oyunculuk dersleri vermek için ayda sadece iki kez geldiğini belirten Tuzcuoğlu, şöyle devam etti:

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Bir ünlü oyuncu daha İstanbul'u terk etti - Resim: 3

“Şehir dışı projelerini açıkçası çok seviyorum. İstanbul’un kaosundan uzaklaşmak, hele Kapadokya’da olmak ruhumu çok besliyor.”

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Bir ünlü oyuncu daha İstanbul'u terk etti - Resim: 4

“Daha önce çalıştığım tüm şehir dışı projelerde büyük keyif ile çalıştım. Başka başka şehirler, insanlar tanımak bir oyuncu için değerli bir arşiv. Şehir dışı oyuncusuyum desem yeridir.” (Sözcü)

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