Bir ünlü oyuncu daha İstanbul'u terk etti
Asmalı Konak dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, İstanbul'dan taşındığını açıkladı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram | Haber: Sözcü
"Safir" dizisinin çekimlerinden dolayı Kapadokya’ya yerleşen oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçti.
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Sözcü'deki habere göre İstanbul’a sadece oyunculuk dersleri vermek için ayda sadece iki kez geldiğini belirten Tuzcuoğlu, şöyle devam etti:
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“Şehir dışı projelerini açıkçası çok seviyorum. İstanbul’un kaosundan uzaklaşmak, hele Kapadokya’da olmak ruhumu çok besliyor.”
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“Daha önce çalıştığım tüm şehir dışı projelerde büyük keyif ile çalıştım. Başka başka şehirler, insanlar tanımak bir oyuncu için değerli bir arşiv. Şehir dışı oyuncusuyum desem yeridir.” (Sözcü)
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