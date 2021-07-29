Bir yarışmacı daha aynı sebepten diskalifiye olacaktı... Mehmet Şef bu sefer uyardı!
TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye'de 2. tur heyecanı yaşanıyor. Son bölümde yarışan Mert diskalifiye olmaktan Mehmet Şef'in uyarısıyla kurtuldu.
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor.
1 / 9
MasterChef son bölümde Ozan, Mert ve İlhan isimli yarışmacılar üçlü düelloda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, şeflerin istediği lazanyayı en iyi şekilde yapabilmek için mücadele verdi.
2 / 9
Yarışmacı Mert ise lazanya için hamur açarken terledi. Yarışmacının terlediğini gören Mehmet Yalçınkaya ise yanına gelerek, ter damlarının yemeğe düşüp düşmediğini kontrol etti.
3 / 9
Yarışmacıyı uyaran Yalçıkaya, "Teri sil. Bu ter başına bela olabilir. Yemeğin içine giderse o yemeği yemiyoruz" dedi.
4 / 9