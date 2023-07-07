Bir zam daha! Ama bu sefer zammı Şeyma Subaşı yaptı

Bununla birlikte aylık 66.99 TL olan abonelik ücretini, kısa bir süre sonra 134.99 TL'ye çıkaran Şeyma, üçüncü zammı da yaptı. Son duruma göre Şeyma Subaşı’nın “özel hayatını” takip edebilmek için aylık 222,99 TL ödemek gerekiyor.