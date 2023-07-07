Bir zam daha! Ama bu sefer zammı Şeyma Subaşı yaptı
Bir süre önce sevgilisi Meedo ile nikah masasına oturan Şeyma Subaşı, özel fotoğraflarını paylaştığı servise zam yaptı. Artık Şeyma Subaşı'nı takip etmek isteyenler 22,99 TL ödemesi gerekiyor...
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabında özel hayatını açacağını vadederek ücretli abonelik başlatmıştı.
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Sabah gazetesinden Bülent Cankurt’un haberine göre beklediği abone sayısına ulaşamayan Subaşı 5 bininci aboneye cep telefonu, 10 bininciye yurt içi tatili ve 20 bininciye de yurt dışı tatili hediye edeceğini vadetmişti.
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Bununla birlikte aylık 66.99 TL olan abonelik ücretini, kısa bir süre sonra 134.99 TL'ye çıkaran Şeyma, üçüncü zammı da yaptı. Son duruma göre Şeyma Subaşı’nın “özel hayatını” takip edebilmek için aylık 222,99 TL ödemek gerekiyor.
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