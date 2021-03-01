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  3. 01 Mart 2021 08:30

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde büyük şok

ATV ekranlarında fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde büyük bir şok yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu koronavirüse yakalandı. Süreci ağır geçiren oyuncunun yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi. İşte o oyuncu ve dizinin akıbeti hakkında merak edilenler…

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde büyük şok

Son bölümüyle hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde şoke eden bir gelişme yaşandı.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde büyük şok

Bir Zamanlar Çukurova dizisi hayranlarını üzen bir gelişmenin detaylarını ve süreci sizler için araştırdık.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde büyük şok

Hatırlanacağı üzere Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu ekranlara veda etmişti.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde büyük şok

Bir Zamanlar Çukurova’da izleyici unutulmaz bir bölüm izlerken bir olay daha aydınlığa kavuşmuş oldu.

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