Bir Zamanlar Çukurova dizisinde büyük şok
ATV ekranlarında fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde büyük bir şok yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu koronavirüse yakalandı. Süreci ağır geçiren oyuncunun yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi. İşte o oyuncu ve dizinin akıbeti hakkında merak edilenler…
Son bölümüyle hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde şoke eden bir gelişme yaşandı.
Bir Zamanlar Çukurova dizisi hayranlarını üzen bir gelişmenin detaylarını ve süreci sizler için araştırdık.
Hatırlanacağı üzere Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu ekranlara veda etmişti.