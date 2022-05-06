Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i Polen Emre verdiği pozla Emre sosyal medyayı salladı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik roluna hayat veren Polen Emre, son paylaşımı ile sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu.
2018 yılında başlayan ve yoluna tam gaz devam eden uzun soluklu diziler arasında da yerini almayı başaran Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 31 yaşındaki oyuncusu Polen Emre ortalığı kasıp kavurdu. Paylaşımlarıyla adeta yaktı.
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Fadik rolüne hayat veren 31 yaşındaki Polen Emre'nin başarılı oyunculuğunun yani sıra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Polen Emre yani Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i pozlarıyla yaktı geçti
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Peki kim bu Polen Emre, nereli?
1991 Adana doğumlu 31 yaşındaki oyuncu Polen Emre İstanbul Plato Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü'nde eğitim aldı.
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Tiyatro tecrübesi bulunan Polen Emre, sahnelerde yerini aldı.
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