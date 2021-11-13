Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç mini elbisesiyle mest etti
Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un başrolünü paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten rolüne hayat veren Selin Genç mini elbisesiyle poz verdi.
Selin Genç, Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un başrolünü paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alıyor.
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Ünlü oyuncu Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterine hayat veriyor.
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Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Selin Genç, iddialı instagram pozlarıyla da gündeme geliyor.
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Güzel oyuncu, bu kez siyah elbisesi ile poz verdi.
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