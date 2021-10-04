Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova'nın yeni adresi belli oldu
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, yeni bir projeyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
ATV ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi en son 106. bölümüyle ekrana geldi ve izleyiciyi mest etti.
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4. sezonuyla ekran macerasına devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinden kimi zaman ayrılık haberleri geliyor.
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Bir Zamanlar Çukurova dizisi hem konusu hem oyuncu kadrosuyla epey ilgi çekiyor.
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Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisinde geçtiğimiz sezon hem güzelliği hem de oyunculuğuyla adından söz ettirdi.
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