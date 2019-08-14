Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sini bir de böyle görün !
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye'si Selin Yeninci, gerçek tarzıyla herkesin dikkatini çekti. ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki performansıyla beğeni toplayan Selin Yeninci, Saniye karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Ünlü oyuncunun özel hayatını takip edenler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrasında adeta şoke oldu.
ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, gerçek haliyle herkesi şaşkına çevirdi.
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki halinden çok farklı bir yaşam süren Selin Yeninci, Saniye hayranlarını hayrete düşürdü. Tatile gittiği yerlerden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan ünlü oyuncu, tarzıyla olay oldu.