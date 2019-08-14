Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sini bir de böyle görün !

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye'si Selin Yeninci, gerçek tarzıyla herkesin dikkatini çekti. ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki performansıyla beğeni toplayan Selin Yeninci, Saniye karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Ünlü oyuncunun özel hayatını takip edenler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrasında adeta şoke oldu.