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  4. Sezonun en iddialı dizilerinden biriydi... Final kararı verildi!

Bir Zamanlar İstanbul dizisi final yapıyor

TRT 1 ekranlarında Cuma günleri yayımlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisinin final tarihi belli oldu.

Bir Zamanlar İstanbul dizisi final yapıyor - Resim: 1

Yayın döneminin son günlerinde kanalların yayında olan diziler için kararları açıklanmaya devam ediyor. 

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Bir Zamanlar İstanbul dizisi final yapıyor - Resim: 2

TRT 1 ekralarında Cihangir Ceyhan ile Alina Boz’un başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar İstanbul dizisi için de final kararı verildi.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisi final yapıyor - Resim: 3

14. bölümü ekrana gelecek Bir Zamanlar İstanbul dizisi için final tarihi belli oldu.

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Bir Zamanlar İstanbul dizisi final yapıyor - Resim: 4

Cihangir Ceyhan ile Alina Boz’u buluşturan dizi 16. Bölümde ekrana veda ediyor.

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