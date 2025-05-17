Bir Zamanlar İstanbul dizisi final yapıyor
TRT 1 ekranlarında Cuma günleri yayımlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisinin final tarihi belli oldu.
Yayın döneminin son günlerinde kanalların yayında olan diziler için kararları açıklanmaya devam ediyor.
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TRT 1 ekralarında Cihangir Ceyhan ile Alina Boz’un başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar İstanbul dizisi için de final kararı verildi.
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14. bölümü ekrana gelecek Bir Zamanlar İstanbul dizisi için final tarihi belli oldu.
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Cihangir Ceyhan ile Alina Boz’u buluşturan dizi 16. Bölümde ekrana veda ediyor.
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