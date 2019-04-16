Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Genellikle alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olan ünlüleri duymuşsunuzdur ama bu ünlü isimler daha da fenasına kapıldı. İşte bir dönem seks bağımlısı olan ve bununla gündeme gelen 5 ünlü isim...

Bu ünlü isimler bir dönem seks bağımlısı olarak gündeme geldi... İşte dünyaca tanınan isimler hakkında şaşırtan bilgiler:

