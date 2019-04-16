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  3. 16 Nisan 2019 17:04

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Bir dönem seks bağımlısı olan ve bununla gündeme gelen 5 ünlü isim...

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Genellikle alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olan ünlüleri duymuşsunuzdur ama bu ünlü isimler daha da fenasına kapıldı. İşte bir dönem seks bağımlısı olan ve bununla gündeme gelen 5 ünlü isim...
Bu ünlü isimler bir dönem seks bağımlısı olarak gündeme geldi... İşte dünyaca tanınan isimler hakkında şaşırtan bilgiler:

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Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Kanye West

Kim Kardashian'ın eşi Kanye West, bir dönemler seks bağımlısı olduğunu Rolling Stones dergisine verdiği bir röportajda itiraf etmişti. Şu an ne durumda o kısım bilinmiyor.

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Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Angelina Jolie

Jolie'nin bir dönem ilişki yaşadığı Jenny Shimizu, ünlü oyuncunun seks bağımlısı olduğunu söylemişti.

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Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Colin Farrell

Alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla gündem olan Colin Farrell, seks kasedinin ortaya çıkmasıyla gündem olmuştu. Ünlü ismin daha sonra ise seks bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Medyada geniş yankı uyandıran bu kasedin ardından Farrell, tedavi olmaya karar vermişti...

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