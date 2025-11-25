Bir zamanların Küçük Ceylan'ı anneanne oldu; yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Estetik operasyonlarıyla eski halinden eser kalmayan Ceylan, bir taraftan imaj değişiklikleriyle diğer yandan ise lüks yaşantısıyla gündemdeyken şimdi de 51 yaşında anneanne olmanın mutluluğunu yaşadığını ilan etti.
Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale gelmişti...
1 / 15
Geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık değiştirdiği imajıyla gündemden düşmeyen Ceylan'ı bu fotoğraftaki haliyle hatırlayanlar yeni imajını görünce gözlerine inanamıyordu.
2 / 15
Küçük yaşta müzik dünyasına adım atan ve şimdilerde 51 yaşında olan Ceylan'dan bir sürpriz haber daha geldi.
3 / 15
Ceylan, kızının doğum yaptığını belirterek diyerek 51 yaşında anneanne olduğunu ilan etti. Ceylan bu mutlu haberi "Kızım Melodi'nin oğlu oldu. Ben de süper anneanne oldum. Genç yaşta anne oldum, pırlanta gibi iki evladım var. Şimdi üç oldu" ifadeleriyle duyurdu.
4 / 15