Bir zamanların ünlü şarkıcısı çöp evde yaşamış: 2 kamyon çöp çıkarıldı!

Komşularından edindiğim bilgiye göre, Şişli’de bulunan evden 2 kamyon çöp çıkmış, evin içinde ne su ne de elektrik varmış. Hayvan pislikleri ve küflü eşyalarla dolu evden, ölü kedi yavruları bile çıkmış. Evin kapısı açılınca ortalığı saran koku yüzünden insanlar o sokaktan bile geçmekte zorlanırken, alerjik astım rahatsızlığı bulunan Engür ve annesi o evde nasıl yaşadılar akıl erdirmek zor.” ifadelerini kullandı.