Bir zamanların ünlü şarkıcısı çöp evde yaşamış: 2 kamyon çöp çıkarıldı!
Bir dönemin ünlü şarkıcısı Ergün Kalender'in yaşadığı evden 2 kamyon çöp çıktı.
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bir dönem İbrahim Tatlıses’in kendi plak şirketinden şöhret ettiği şarkıcı Engür Kalender’in, şimdilerde çöp evde yaşadığını ve psikolojinin bozuk olduğu için balkondan eşyalar fırlatarak başta İbrahim Tatlıses olmak üzere, ünlü sanatçılara balkondan hakaretler yağdırdığını açıklamıştı.
Onur Akay, bugünkü yazısında Kalender’in evinin temizlendiğini ve şarkıcının Şişli’de bulunan evinden 2 kamyon çöp çıktığını duyurdu.
Akay, “İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği şarkıcı Engür Kalender’in, çöp evde yaşadığını yazmıştım. Psikolojik sorunları olan Engür Kalender’in, annesi ile yaşadığı evi Şişli Belediyesi temizledi.
Komşularından edindiğim bilgiye göre, Şişli’de bulunan evden 2 kamyon çöp çıkmış, evin içinde ne su ne de elektrik varmış. Hayvan pislikleri ve küflü eşyalarla dolu evden, ölü kedi yavruları bile çıkmış. Evin kapısı açılınca ortalığı saran koku yüzünden insanlar o sokaktan bile geçmekte zorlanırken, alerjik astım rahatsızlığı bulunan Engür ve annesi o evde nasıl yaşadılar akıl erdirmek zor.” ifadelerini kullandı.