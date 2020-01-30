Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak'la aşk yaşıyor
Oyuncu Birkan Sokullu'nun 6 aydır cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Birkan Sokullu geçen hafta Asmalımescit’teki bir mekanda düzenlenen doğum günü partisine katılmış, gecede oyuncuya sarışın bir kadın eşlik etmişti.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, o kadının, İstanbul Entertaintment Group (İEG) CEO’su Kemal Gürkaynak ile Sinem Gürkaynak’ın kızları Eda olduğu ortaya çıktı.
AİLEDEN İLİŞKİYE ONAY
New York Üniversitesi mezunu ve “Amerika’nın en başarılı Türk mezunları” listesine de adını yazdıran Eda Gürkaynak, yılın büyük bölümünü New York’ta geçiriyor.