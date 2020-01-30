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  3. 30 Ocak 2020 08:12

Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak'la aşk yaşıyor

Oyuncu Birkan Sokullu'nun 6 aydır cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem-Kemal Gürkaynak çiftinin kızları Eda Gürkaynak ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak'la aşk yaşıyor

Birkan Sokullu geçen hafta Asmalımescit’teki bir mekanda düzenlenen doğum günü partisine katılmış, gecede oyuncuya sarışın bir kadın eşlik etmişti.

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Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak'la aşk yaşıyor

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, o kadının, İstanbul Entertaintment Group (İEG) CEO’su Kemal Gürkaynak ile Sinem Gürkaynak’ın kızları Eda olduğu ortaya çıktı.

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Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak'la aşk yaşıyor

AİLEDEN İLİŞKİYE ONAY
New York Üniversitesi mezunu ve “Amerika’nın en başarılı Türk mezunları” listesine de adını yazdıran Eda Gürkaynak, yılın büyük bölümünü New York’ta geçiriyor.

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Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak'la aşk yaşıyor

Birkan Sokullu da 6 aydır aşk yaşadığı Gürkaynak’ı görebilmek için sık sık ABD’ye gidiyor. Gürkaynak ailesinin de bu ilişkiyi bildiği ve onayladığı konuşuluyor.

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