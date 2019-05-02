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  3. 02 Mayıs 2019 14:54

Yağmur Sarıoğlu'ndan Kerimcan yorumu

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, Kerimcan Durmaz'ın skadal paylaşımıyla ilgili konuştu.

Yağmur Sarıoğlu'ndan Kerimcan yorumu

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın skandal paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.

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Yağmur Sarıoğlu'ndan Kerimcan yorumu

Sarıoğlu, Insatgram hesabı üzerinden gelen 'Kerimcan Durmaz hakkındaki düşüncelerin, olaylardan sonra değişti mi?' sorusuna şu yanıtı verdi:

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Yağmur Sarıoğlu'ndan Kerimcan yorumu

"Neden değişsin? Her insan hata yapabilir. Bizlerin de yanlışlıkla başkasına kısa mesaj attığımız oldu.

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Yağmur Sarıoğlu'ndan Kerimcan yorumu

Hata hepimiz yaptık. İleride yapmayacağımızın da garantisi yok. Benim insanların hatalarına karşı tahammül seviyem oldukça yüksek. Kimseye kolay kolay kırılmam, bozulmam.

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