Yağmur Sarıoğlu'ndan Kerimcan yorumu
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, Kerimcan Durmaz'ın skadal paylaşımıyla ilgili konuştu.
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın skandal paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.
Sarıoğlu, Insatgram hesabı üzerinden gelen 'Kerimcan Durmaz hakkındaki düşüncelerin, olaylardan sonra değişti mi?' sorusuna şu yanıtı verdi:
"Neden değişsin? Her insan hata yapabilir. Bizlerin de yanlışlıkla başkasına kısa mesaj attığımız oldu.