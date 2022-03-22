Bomba iddia: Faik Öztürk, Safiye Soyman'ı aldattı mı?

Magazin gündemi son dakika olay ile çalkalandı: Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk sarışın bir kadınla yakalandı. Gece boyunca sarışın kadınla samimi anlar geçiren Öztürk ise yayına bağlanarak Bircan Bali ve Seren Serengil'i kızdıran sözler söyledi.