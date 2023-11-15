Boşanacağı iddia edilen Feyza Altun özel hayatıyla ilgili içini döktü

"BOŞANMA DAVASI AÇMADIK, EŞİKTEYİZ"

"Fotoğraf paylaşmaman ve eşini takipten çıkmandan dolayı boşanma davası açtığınız konuşuluyor. Bu doğru mu?" sorusu üzerine konuşan Feyza Altun sözlerine şöyle devam etti: "Yok, açmadık. İnsanlara 'Ben Feyza'nın çocukluğunu bilirim' diyerek konuşan varsa doğru değildir. Benim çocukluğumu bilen kimse şu an hayatımda değil. Akrabalar mikroptur, ben sevmem. Beni aramalarını istemem, ben de aramam. Ben geçinmesi kolay eğlenceli bir insanımdır. Ben net bir insanımdır. Evlilikte sorunlar oluyor, eşikteyiz. Umarım sorunlarımızı çözeriz.