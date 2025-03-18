''Boşanacaklar'' denilen Pelin Akil - Anıl Altan çiftinden sürpriz hamle
Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin bir kez daha boşanacakları öne sürülmüş hatta ünlü çiftin boşanma kararı almalarının arkasında "ihanet" olduğu bile iddia edilmişti. Ancak ünlü çiftten sürpriz bir hamle geldi.
Rol aldıkları Arka Sıradakiler dizisinde tanışan Anıl Altan ve Pelin Akil çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuş ve 2019'da da Alin ve Lina adında ikiz bebekleri dünyaya gelmişti.
Mutlu evlilikleri devam eden ve Instagram'da sık sık paylaşım yapan çiftin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Hatta çiftin yaklaşık bir aydır ayrı evlerde yaşadığı öne sürülmüştü.
"Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" açıklamasını yapan magazin gazetecisi Mehmet Üstündağ ihanet iddiaları kulaktan kulağa yayılırken "Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım. İhanet yok boşanma gerekçeleri tahammülsüzlük" ifadelerini kullanmıştı.
Uzun süredir konuşulan ayrılık iddialarına karşı yanıt yine sosyal medyadan geldi.