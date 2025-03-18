''Boşanacaklar'' denilen Pelin Akil - Anıl Altan çiftinden sürpriz hamle

"Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" açıklamasını yapan magazin gazetecisi Mehmet Üstündağ ihanet iddiaları kulaktan kulağa yayılırken "Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım. İhanet yok boşanma gerekçeleri tahammülsüzlük" ifadelerini kullanmıştı.