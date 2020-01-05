Emina Jahovic: Boşanırken bile aramız çok iyiydi
Mustafa Sandal ile geçtiğimiz aylarda boşanan Emina Jahovic, önceki gün Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Jajovic, samimi açıklamalarda bulundu.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Emina Jahovic, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışveriş yapan Jahovic, bir anda gazetecileri karşısında görünce şaşırdı.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Jahovic, "Arkadaşlar bir yeri arıyorum, toplantım var" açıklamasını yaptı.
Jahovic, geçtiğimiz günlerde kayak yarışmasında okullar arası yarışmada Yaman'ın birinciliğini soran muhabirlere, şu açıklamaları yaptı: