  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Ocak 2020 13:32

Emina Jahovic: Boşanırken bile aramız çok iyiydi

Mustafa Sandal ile geçtiğimiz aylarda boşanan Emina Jahovic, önceki gün Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Jajovic, samimi açıklamalarda bulundu.

Emina Jahovic: Boşanırken bile aramız çok iyiydi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Emina Jahovic, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışveriş yapan Jahovic, bir anda gazetecileri karşısında görünce şaşırdı.

1/ 14
Emina Jahovic: Boşanırken bile aramız çok iyiydi

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Jahovic, "Arkadaşlar bir yeri arıyorum, toplantım var" açıklamasını yaptı.

2/ 14
Emina Jahovic: Boşanırken bile aramız çok iyiydi

Jahovic, geçtiğimiz günlerde kayak yarışmasında okullar arası yarışmada Yaman'ın birinciliğini soran muhabirlere, şu açıklamaları yaptı:

3/ 14
Emina Jahovic: Boşanırken bile aramız çok iyiydi

"O BİZİM GURURUMUZ"

Yaman ile çok gurur duyuyoruz. Dün de Uludağ'da kayak turnuvasında ikinci oldu. Buna çok üzüldü, biraz hırslı olduğu için kayağı seviyor. Yarın da babası ile birlikte Kayseri'ye gidiyor. Orada güzel bir sonuç alırsa Milli takıma seçilecek, o bizim gururumuz.

4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM