Emina Jahovic: Boşanırken bile aramız çok iyiydi

"O BİZİM GURURUMUZ"



Yaman ile çok gurur duyuyoruz. Dün de Uludağ'da kayak turnuvasında ikinci oldu. Buna çok üzüldü, biraz hırslı olduğu için kayağı seviyor. Yarın da babası ile birlikte Kayseri'ye gidiyor. Orada güzel bir sonuç alırsa Milli takıma seçilecek, o bizim gururumuz.