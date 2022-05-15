Boşanıp yeniden barışan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan sürpriz karar

Posta'ya konuşan Selin Ciğerci, sade bir törenle aile arasında nikahlanacaklarını belirtti. Ciğerci sözlerine şu şekilde devam etti:



"Büyük bir organizasyon istemedik. Yarın aile arasında nikahlanacağız. Nikah şahitlerimiz ise yakın dostlarımız olacak”