Boşanma iddiası sonrası Ece Erken'den yeni hamle
Haziran ayında nikah masasına oturan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanacağı iddia edildi. Sosyal medya hesabından eşiyle ilgili olan her şeyi silen Ece Erken, daha sonra ayrılık haberlerini yalanladı. Bunun üzerine ünlü sunucudan yeni bir hamle geldi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Haziran 2021'de dünyaevine giren Ece Erken, mutlu haberi Instagram'da nazar boncuğu emojileriyle duyurmuştu: Herkese selam, biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.
Ünlü sunucunun, geçtiğimiz ay sosyal medyada yaptığı hamlelerle kafa karıştırmıştı. 43 yaşındaki güzel, önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları silmiş, daha sonra 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırmıştı.
"BENİ ENGELLEDİ SANDIM"
Bu hareketi ile 'evlilik bitiyor mu?' sorusunu akıllara getiren Ece Erken, Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında, eşi ile yaşadığı soruna ilişkin çarpıcı açıklamalar yapmıştı.
"Şafak, Ankarada'ydı ve Instagram hesabını kapatmış. Beni engelledi zannettim, soyadımı ve fotoğrafları arşive attım. Sonrasında barıştık. Bir daha yapmayacağım..."