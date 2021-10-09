Boşanma iddiası sonrası Ece Erken'den yeni hamle

"BENİ ENGELLEDİ SANDIM"

Bu hareketi ile 'evlilik bitiyor mu?' sorusunu akıllara getiren Ece Erken, Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında, eşi ile yaşadığı soruna ilişkin çarpıcı açıklamalar yapmıştı.