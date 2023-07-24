''Botoksum yok'' diyen Nefise Karatay'a, Demet Akalın'dan olay gönderme

"BOTOKSUM, DOLGUM YOK"

Nefise Karatay katıldığı bir yayında "Botoksum, dolgum yok. Bir kere botoksun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bloke ediyor kasları küçültüyor bunu araştırdım bir süre sonra botoks tutmayacak. Kimyasal bir zehir enjekte ediyorsun sonuçta" dedi.