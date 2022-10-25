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  4. Böyle benzerlik görülmedi: Gülşen'e ikizi kadar benzeyen yeğenini görenleri şaşırttı

Böyle benzerlik görülmedi: Gülşen'e ikizi kadar benzeyen yeğenini görenleri şaşırttı

Ünlü şarkıcı Gülşen'in yeğeni Ezra, Gülşen'e adeta ikizi kadar benzemesiyle görenleri şaşırttı.

Böyle benzerlik görülmedi: Gülşen'e ikizi kadar benzeyen yeğenini görenleri şaşırttı - Resim: 1

Bir konserinde İmam Hatiplilere "sapık" göndermesinde bulununca ünlü şarkıcı Gülşen önce gözaltına alınmış, sonra hapse gönderilmiş, daha sonra da adli kontol şartı ile serbest bırakılmıştı. 

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Böyle benzerlik görülmedi: Gülşen'e ikizi kadar benzeyen yeğenini görenleri şaşırttı - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Gülşen hakkında adli kontrol şartı kaldırılmış, yurt dışına çıkış yasağının ise devam etmesine karar verilmişti.

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Böyle benzerlik görülmedi: Gülşen'e ikizi kadar benzeyen yeğenini görenleri şaşırttı - Resim: 3

Gülşen ise karara reddetmişti.

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Böyle benzerlik görülmedi: Gülşen'e ikizi kadar benzeyen yeğenini görenleri şaşırttı - Resim: 4

Gülşen şu sıralar ise müzikle ilgilenen yeğeni Ezra ile gündemde.

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