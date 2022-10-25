Böyle benzerlik görülmedi: Gülşen'e ikizi kadar benzeyen yeğenini görenleri şaşırttı
Ünlü şarkıcı Gülşen'in yeğeni Ezra, Gülşen'e adeta ikizi kadar benzemesiyle görenleri şaşırttı.
Bir konserinde İmam Hatiplilere "sapık" göndermesinde bulununca ünlü şarkıcı Gülşen önce gözaltına alınmış, sonra hapse gönderilmiş, daha sonra da adli kontol şartı ile serbest bırakılmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Gülşen hakkında adli kontrol şartı kaldırılmış, yurt dışına çıkış yasağının ise devam etmesine karar verilmişti.
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Gülşen ise karara reddetmişti.
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Gülşen şu sıralar ise müzikle ilgilenen yeğeni Ezra ile gündemde.
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