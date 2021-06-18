Brad Pitt'in yeni sevgilisi ortaya çıktı
Oscar ödüllü ünlü oyuncu Brad Pitt'in (57), kendisinden 22 yaş küçük olan İsveçli şarkıcı Lykke Li ile flört ettiği iddia ediliyor.
Meslektaşı Angelina Jolie ile olaylı ayrılığından sonra dünyaca ünlü ABD'li aktör Brad Pitt hakkında ortaya atılan aşk dedikodularına bir yenisi eklendi.
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Buna göre; ilk kez mart ayında Brüksel'de bir araya gelen şarkıcı ve söz yazarı Lykke Li ile Brad Pitt, bağlantıda kaldı ve son zamanlarda daha sık görüşüyor.
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IRINA-KANYE AŞKINI ORTAYA ÇIKARDI!
Magazin gündemine bomba gibi düşen haberi duyuran paparazzi, bir ay önce Irina Shayk ile Kanye West'in aşk yaşadığını da açıklamıştı.
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Rus model Irina Shayk (35) ve magazin yıldızı Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olan Kanye West (44), geçtiğimiz hafta ilk kez objektiflere yakalanmıştı.
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