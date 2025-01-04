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Breaking Bad dizisiyle meşhur olan ev satılığa çıkarıldı

Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen Breaking Bad dizisindeki meşhur ev satılığa çıkarıldı.

Kaynak: DHA
Breaking Bad dizisiyle meşhur olan ev satılığa çıkarıldı - Resim: 1

Dünyayı kasıp kavuran Breaking Bad dizisinde Walter White karakterinin evi satışa çıkarıldı. 

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Breaking Bad dizisiyle meşhur olan ev satılığa çıkarıldı - Resim: 2

ABD'nin Albuquerque kentinde yer alan evin 4 milyon dolarlık fiyatla satışa çıkarıldığı duyuruldu. 

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Breaking Bad dizisiyle meşhur olan ev satılığa çıkarıldı - Resim: 3

Dizide Walter White karakterinin ailesiyle birlikte yaşadığı ev olarak kullanılan mülk, dizinin hayranları arasında simge haline geldi. Evin sahipleri Breaking Bad dizisiyle evin uluslararası bir üne kavuştuğunu, ancak artık satışa çıkarma zamanının geldiğini ifade etti.

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Breaking Bad dizisiyle meşhur olan ev satılığa çıkarıldı - Resim: 4

Kimya öğretmeni Walter White, akciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra ailesinin finansal geleceğini güvence altına almak için uyuşturucu üretimine başlar. Dizi, sıradan bir hayat süren White'ın uyuşturucu baronuna dönüşme sürecini konu alıyor. 

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