Breaking Bad dizisiyle meşhur olan ev satılığa çıkarıldı
Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen Breaking Bad dizisindeki meşhur ev satılığa çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Dünyayı kasıp kavuran Breaking Bad dizisinde Walter White karakterinin evi satışa çıkarıldı.
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ABD'nin Albuquerque kentinde yer alan evin 4 milyon dolarlık fiyatla satışa çıkarıldığı duyuruldu.
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Dizide Walter White karakterinin ailesiyle birlikte yaşadığı ev olarak kullanılan mülk, dizinin hayranları arasında simge haline geldi. Evin sahipleri Breaking Bad dizisiyle evin uluslararası bir üne kavuştuğunu, ancak artık satışa çıkarma zamanının geldiğini ifade etti.
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Kimya öğretmeni Walter White, akciğer kanseri teşhisi konulduktan sonra ailesinin finansal geleceğini güvence altına almak için uyuşturucu üretimine başlar. Dizi, sıradan bir hayat süren White'ın uyuşturucu baronuna dönüşme sürecini konu alıyor.
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