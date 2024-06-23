Bridgerton'daki seks sahnesinde kanepeyi kırdılar
Netflix yapımıo Bridgerton dizisinin çekimi sırasında dizideki bir seks sahnesi sırasında kanepenin kırıldığı ortaya çıktı. İlginç ayrıntıyı ise dizide Penelope Featherington karakterine hayat veren Nicola Coughlan kırık kanepe ayağının fotoğrafı ile açıkladı.
Netflix'in sevilen yapımı Bridgerton 3'üncü sezonu ile hayranlarıyla buluşurken, fenomen dizi bu sefer dizide Penelope Featherington karakterine hayat veren Nicola Coughlan'ın seks sahnesi itirafıyla gündemde.
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Ünlü oyuncu Nicola Coughlan verdiği röportajda rol arkadaşı Luke Newton ile birlikte çektikleri seks sahnesinde kanepeyi kırdıklarını söyledi.
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Coughlan, çok yakın arkadaşı Newton ile çektikleri seks sahnelerini çok rahat çektiklerini ve bunun aralarındaki dostluktan kaynaklandığını belirtti.
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Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta iki oyuncunun seks sahnesinde kırılan kanepe yer aldı. Fotoğrafta kanepenin ayağının kırıldığı görülüyor.
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