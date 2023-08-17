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Britney Spears boşanıyor

2022'nin Haziran ayında nikah masasına oturan Britney Spears ile Sam Asghari'nin evliliği ihanet yüzünden bitiyor.

Britney Spears boşanıyor - Resim: 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Britney Spears, evliliğinde sorunlar yaşıyor.

ABD'li eski pop yıldızı Britney Spears, 2022 yılında evlendiği eşi Sam Asghari'yi iddialara göre aldattı.

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Britney Spears boşanıyor - Resim: 2

Kocası boşanmak istiyor

Asghari, Britney Spears'ın sadakatsiz olduğu yönündeki söylentiler üzerine sadece bir yıllık evliliğin ardından boşanma davası açtı.

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Britney Spears boşanıyor - Resim: 3

Ünlü çift, ihanet iddiaları hakkında konuşmadı.

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Britney Spears boşanıyor - Resim: 4

Şarkıcı, Kim Kardashian ve Kevin Costner'ı temsil eden ünlü boşanma avukatı Laura Wasser'ı tuttu.

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