Britney Spears ''Dikkat çekmek için soyunuyor'' diyen oğluna soyunarak yanıt verdi
Dünyaca ünlü yıldız olan Britney Spears kendisine " Dikkat çekmek için soyunuyor" diyen büyük oğluna yanıtı böyle verdi.
Britney Spears'ın 15 yaşındaki oğlu Jayden'ın Cuma günü yayınlanan bir röportajı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.
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Annesini eleştiren Jayden, 'bir kitap al ve bir tane oku' ve 'dikkat çekmek için soyunuyor' gibi ifadeleriyle kamuoyunda geniş yer buldu.
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Annesini eleştiren Jayden, 'bir kitap al ve bir tane oku' ve 'dikkat çekmek için soyunuyor' gibi ifadeleriyle kamuoyunda geniş yer buldu.
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Oğlunun eleştirilerine, yine soyunarak cevap veren Britney Spears, yaptığı açıklamayla hemcinslerinden de destek gördü.
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