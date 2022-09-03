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  4. Britney Spears ''Dikkat çekmek için soyunuyor'' diyen oğluna soyunarak yanıt verdi

Britney Spears ''Dikkat çekmek için soyunuyor'' diyen oğluna soyunarak yanıt verdi

Dünyaca ünlü yıldız olan Britney Spears kendisine " Dikkat çekmek için soyunuyor" diyen büyük oğluna yanıtı böyle verdi.

Britney Spears ''Dikkat çekmek için soyunuyor'' diyen oğluna soyunarak yanıt verdi - Resim: 1

Britney Spears'ın 15 yaşındaki oğlu Jayden'ın Cuma günü yayınlanan bir röportajı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

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Britney Spears ''Dikkat çekmek için soyunuyor'' diyen oğluna soyunarak yanıt verdi - Resim: 2

Annesini eleştiren Jayden, 'bir kitap al ve bir tane oku' ve 'dikkat çekmek için soyunuyor' gibi ifadeleriyle kamuoyunda geniş yer buldu.

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Britney Spears ''Dikkat çekmek için soyunuyor'' diyen oğluna soyunarak yanıt verdi - Resim: 3

Annesini eleştiren Jayden, 'bir kitap al ve bir tane oku' ve 'dikkat çekmek için soyunuyor' gibi ifadeleriyle kamuoyunda geniş yer buldu.

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Britney Spears ''Dikkat çekmek için soyunuyor'' diyen oğluna soyunarak yanıt verdi - Resim: 4

Oğlunun eleştirilerine, yine soyunarak cevap veren Britney Spears, yaptığı açıklamayla hemcinslerinden de destek gördü.

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