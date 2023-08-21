Bu da bekarlığa dönüş partisi: Britney Spears'ın paylaşımları olay oldu

5 yıl aşk yaşayan Britney Spears ile Sam Asghari 14 ay önce nikah masasına oturdu. Evliliklerindeki krizi aşamayan çift boşanma kararı aldı. Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Spears, ayrılık kararının ardından önce üstsüz şekilde yatakta olduğu anları sonra da bir erkeğe bacağını yalattığı bir videoyu yayınladı.