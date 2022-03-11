Bu gözler bunu da gördü! Bahar Candan canlı yayında ayçiçek yağıyla yıkandı!
Al Sana Haber programında sunucu Seyhan Soylu, canlı yayına geç kalan ve sıvı yağ fiyatlarını az bulan Bahar Candan‘ın üzerine sıvı yağ döktü.
Son dönemlerde Seyhan Soylu’nun sunduğu ve Youtube üzerinden yayın yapan Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, 8 Mart’ta katıldığı programda sıvı yağ fiyatlarına gelen zamları yorumladı.
Yağ fiyatlarına gelen zammı az bulan Bahar Candan, yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında “Sıvı yağ bin TL olmalı” diyerek bir bardak sıvı yağ içti. Sıvı yağın ucuz olduğunu söyleyen Candan, ‘200 TL bence yağ için çok az. Bence 1000 TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor’ ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda canlı yayına da geç kalan Candan’ı Seyhan Soylu cezalandırmak istedi. Seyhan Soylu, canlı yayında kazağını çıkartarak üzerine yağ dökmeye çalışan Candan’a sinirlenerek bir teneke yağı başından aşağı döktü.
Yorumculardan Nurcan Sabur ise yağın çok pahalı olduğunu söyleyerek Candan’ı engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.