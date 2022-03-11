Bu gözler bunu da gördü! Bahar Candan canlı yayında ayçiçek yağıyla yıkandı!

Yağ fiyatlarına gelen zammı az bulan Bahar Candan, yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında “Sıvı yağ bin TL olmalı” diyerek bir bardak sıvı yağ içti. Sıvı yağın ucuz olduğunu söyleyen Candan, ‘200 TL bence yağ için çok az. Bence 1000 TL olmalı. Çünkü benzine ne kadar ödüyorlar? Yağa ne kadar ödüyorlar? Yağ da bir insanın benzini. Bu zamanda ne ucuza alınıyor ki yağı ucuza alsınlar? Yağa haksızlık oluyor’ ifadelerini kullandı.