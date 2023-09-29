Bu hafta vizyona girecek 7 yeni film belli oldu

Kalp Estetiği: Konservatuarlı ve yetenekli bir adam olan Timuçin, ne kadar başarılı olsa da bir türlü başrol alamaz. Rollerin başarıyla altında kalkabilecek olmasına rağmen, dış görünümü nedeniyle baş rolleri alamaz. Timuçin’in rahatsız olduğu oyunculardan Burak ise yeteneği olmamasına rağmen yakışıklılığı ile başrolleri kapar. Başarılı bir estetik cerrah olan Op.Dr Elvan Bayraktar ile birlikte olan Burak, aşklarını basından ve en yakınlarından gizli yaşar. Bir gün Elvan’a kimsesiz çocuklarla için düzenlenen “Hayatı Güzelliştir” adlı bir sosyal yardım kampanyasına destek için teklif gelir. Teklifi kabul eden Elvan, kampanya kapsamında kısa filmler çekileceği için projede Burak’ın da olmasını ister. Burak’a kampanyayı anlatan Elvan, kampanya sonrasında sevgili olduklarını hatta yakında evleneceklerini basına açıklamayı teklif eder. Burak ise ilişkilerini basına açıklamayı henüz düşünmemektedir ve zamanı olmadığını belirterek kampanyaya tek katılmasını söyler. Bu durumun ardından yaşanan trajik bir olayla Elvan ve Timuçin’in yolu kesişir. Bir ay sürecek olan kampanyada birlikte çalışan Timuçin ve Elvan, birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulur. Onlar, birbirlerinin tamamen zıttı olsalar da zamanla birbirlerine aşık olurlar. Burak’ın bu durumdan şüphelenmesiyle işler karmaşık bir hal alır.