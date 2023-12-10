Bu halini gören ''Hayır, Tuba Büyüküstün bu olamaz'' dedi
Türkiye'nin en güzel kadınları arasında yer alan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün bu sefer katıldığı bir davetteki saçı, makyajı ve tercih ettiği kıyafetiyle eleştirilerin odağı oldu. Tuba Büyüküstün'ün bu hallerini görenler "hayır bu Tuba Büyüküstün olamaz" dedi.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Türkiye'nin şüphesiz en güzel kadınları listesinin ilk sıralarında yer alan Tuba Büyüküstün bu sefer yanlış tercihlerinin kurbanı oldu.
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Harper's Bazaar'ın her yıl düzenlediği 'Women of the Year Adwards' gecesine ünlüler akın etti. Davete katılan Tuba Büyüküstün tarzı sosyal medyanın diline düştü.
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Harper’s Bazaar'ın düzenlediği gecede 'Yılın En İyi Oyuncusu' ödülünün sahibi olan oyuncunun tarzı dikkat çekti.
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Düz ve uzun saçlarıyla tanınan Tuba Büyüküstün saçlarını kıvırcık yapmıştı. Elbisesi de salaş bir görünüme sahipti.
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