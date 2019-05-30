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  3. 30 Mayıs 2019 14:53

''Bu para bana ölene kadar yeter''

Ekranların fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 88 yaşındaki Neriman Gökdemir, mütevazı tavırlarıyla programa damgasını vurdu.

''Bu para bana ölene kadar yeter''

Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına, 88 yaşındaki Neriman Gökdemir damgasını vurdu.

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''Bu para bana ölene kadar yeter''

Sabah gazetesinden Yüksel Aytuğ, "Yaşa Neriman Teyze" başlıklı yazısında, "Hayatımda hiç bu kadar param olmadı" diyen yarışmacıyı gündeme getirdi.

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''Bu para bana ölene kadar yeter''

"Cumartesi gecesi atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' izleyicilerinin kalbi Neriman Teyze için attı.

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''Bu para bana ölene kadar yeter''

88 yaşındaki Neriman Gökdemir, 'Ölmeden önce o koltuğa oturmak istiyorum. Kazanıp kaybedeceğim paranın hiçbir önemi yok. Yeter ki o stüdyonun havasını soluyayım' diyerek, sunucu Murat Yıldırım'ın karşısına oturdu.

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