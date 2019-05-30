''Bu para bana ölene kadar yeter''
Ekranların fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 88 yaşındaki Neriman Gökdemir, mütevazı tavırlarıyla programa damgasını vurdu.
Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına, 88 yaşındaki Neriman Gökdemir damgasını vurdu.
Sabah gazetesinden Yüksel Aytuğ, "Yaşa Neriman Teyze" başlıklı yazısında, "Hayatımda hiç bu kadar param olmadı" diyen yarışmacıyı gündeme getirdi.
"Cumartesi gecesi atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?' izleyicilerinin kalbi Neriman Teyze için attı.